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Новости. Общество
11:52, 13 Июля 2019
фото: Комсомольская правда / скриншот из видео

ВИДЕО: "Мы не живем - мы существуем!". Старики в Карелии остались без еды

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В Карелии голодающие жители деревни Большие горы рассказали о своей жизни и показали хлеб с плесенью

Жители деревни Большие горы в Олонецком районе жалуются на то, что власть оставила их населенный пункт без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды. 

Местные жители сообщают о том, что к ним не приезжает автолавка, поэтому в домах заканчивается провизия. Люди хранят хлеб в холодильниках, но он покрывается плесенью. О ситуации в деревне ранее уже сообщала "Столица на Онего".

Издание "Комсомольская правда" подготовило видеосюжет из карельской деревни.

"А теперь мы не живем. Мы существуем. Это не жизнь. Какая жизнь - продуктов нету!", - заявила журналистам местная жительница.

Издание сообщает, что в деревне остались одни старики, нуждающиеся в самых простых и дешевых продуктах, везти которые в населенный пункт бизнесменам невыгодно.

Жители деревни Большие горы обращались к президенту Владимиру Путину на прямую линию с вопросом, как жить без продуктов, если в населенный пункт не приезжает автолавка.

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