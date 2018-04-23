ВИДЕО и ФОТО: На Набережной моют памятник Петру Первому

В Петрозаводске стартовала декада по уборке памятных мест, в эти минуты на набережной приводят в порядок памятник Петру Первому.

Видео того, как моют памятник основателю Петрозаводска, опубликовал паблик молодежной культурной редакции Sova-life.

Как рассказали "Столице на Онего" в мэрии, до начала мая в городе планируется намыть все большие памятники. Эти работы осуществляет Комбинат по благоустройству и озеленению в рамках экологической акции "Мой Петрозаводск". Кроме того, в дни проведения акции у памятных мест проходят субботники. Так, шество над Петром взяли учащиеся Петровской школы.

Фото: Николай Смирнов.