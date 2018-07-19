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Новости. Происшествия
09:39, 19 Июля 2018

ВИДЕО: На Старой Кукковке сгорел дом, есть пострадавшие

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Ночью в Петрозаводске пожар уничтожил жилой дом на улице Щербакова, пострадали два человека, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 19 июля в 1.24, на улице Щербакова произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме.

Пожар ликвидировали в 2.14 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (10 чел., 3 ед. техники).

В результате дом сгорел полностью, жильцы всех четырех квартир были эвакуированы.

Два человека получили травмы. Пострадавшие, по информации МЧС, госпитализированы.

Страшный пожар запечатлели на видео горожане.

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Комментарии

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Ренновация по карельски ,мэрия в работе .
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