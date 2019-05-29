ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание

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Ночью 27 мая мужчина написал на здании Следственного управления МВД по Карелии "Ты самая красивая".
Молодой человек попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел 27 мая в 3.41 на пересечении улиц А. Невского и Мерецкова.
На здании МВД неизвестный написал черной краской фразу "Ты самая красивая".
На данный момент надпись не стерли.
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