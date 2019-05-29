ВИДЕО: На здании МВД в Петрозаводске неизвестный оставил послание

Ночью 27 мая мужчина написал на здании Следственного управления МВД по Карелии "Ты самая красивая".

Молодой человек попал в объектив камеры видеонаблюдения.



Инцидент произошел 27 мая в 3.41 на пересечении улиц А. Невского и Мерецкова.

На здании МВД неизвестный написал черной краской фразу "Ты самая красивая".

На данный момент надпись не стерли.