ВИДЕО: Нарушитель на "Жигулях" протаранил иномарку в Петрозаводске

В Петрозаводске водитель не пропустил пешехода и попал в ДТП.

ДТП с участием легковых автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2111 произошло на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционная 10 апреля в 9.46, собщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

ВАЗ-2111 двигался по проспекту Александра Невского в сторону Комсомольского проспекта. Renault выезжал с улицы Станционная, совершая левый поворот на проспект.

По всей видимости, водитель выезжающего со второстепенной дороги автомобиля предположил, что двигающийся по главной дороге автомобиль остановится перед пешеходным переходом для пропуска вышедшего на переход пешехода. Но, этого не произошло.

К счастью, обошлось без жертв.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".