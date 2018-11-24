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Новости. Культура
20:40, 24 Ноября 2018
фото: НТВ

ВИДЕО: Наталья Орейро сняла К Новому году клип в подмосковной Балашихе

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Латиноамериканская певица Наталья Орейро выпустила клип "To Russia with love", снятый в подмосковной Балашихе.

Как пишет "РГ", уругвайская певица и киноактриса Наталья Орейро впервые снимала видео в России. Она решила выбрать для этого обычный, небольшой город. И превратить его, хоть на некоторое время, "в самое праздничное место на земле". Продюсер и режиссер как раз посоветовали ей подмосковную Балашиху.

Наталья Орейро на несколько дней прилетала в Россию и даже спела часть песни на русском (а еще - на испанском и английском). Причем в тексте куплета она называет себя просто Наташей.

Ради съемок оператор и режиссер прогулялись по Балашихе, сняли несколько общих планов домов, зашли в несколько квартир, где на стенах оказались портреты певицы. А потом облюбовали одну комнату - типичную для средней полосы России: с ковром на стене и простой, но уютной обстановкой. Именно в ней и снимали часть клипа To Russia With Love ("К России с любовью"). А в съемках, которые проходили уже в местном Дворце культуры и на улицах, охотно участвовали и жители Балашихи.

В итоге Наталья Орейро показала в клипе атмосферу праздника, который можно создавать в любой обстановке: были бы желание, хорошие люди рядом да и бодрая, зажигательная музыка… А в припеве певица даже пропела-прокричала: "Я люблю тебя Россия, пойте со мной, улыбайся!"

В финале уже прозвучало и поздравление с Новым Годом. Сингл и видео To Russia With Love, по мнению Натальи-Наташи, как раз предназначены и для этого праздника, пишет "РГ".

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