ВИДЕО: Неизвестные в Петрозаводске устроили смешную драку

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Двое мужчин утром 26 июня устроили увлекательную драку на Кукковке.
Инцидент произошел около пешеходного перехода на ул. Ровио, около дома №20 в 9.50.
Мужчины на протяжении трех минут ходили по кругу, пытаясь друг друга избить. "Боксеры" принимали "профессиональные позы". В итоге один из участников драки отправил другого в нокаут. Некоторое время мужчина ходил с поднятами руками в знак победы над соперником.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.
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