ВИДЕО: Неизвестные в Петрозаводске устроили смешную драку

Двое мужчин утром 26 июня устроили увлекательную драку на Кукковке.

Инцидент произошел около пешеходного перехода на ул. Ровио, около дома №20 в 9.50.

Мужчины на протяжении трех минут ходили по кругу, пытаясь друг друга избить. "Боксеры" принимали "профессиональные позы". В итоге один из участников драки отправил другого в нокаут. Некоторое время мужчина ходил с поднятами руками в знак победы над соперником.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо" зафиксировала момент происходящего.