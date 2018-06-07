ВИДЕО: Ночью в Лахденпохье произошел пожар

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В социальной сети "ВКонтакте" появилось видео пожара в Лахденпохском районе Карелии, снятое в ночь на 7 июня.
Видео, которое опубликовано в паблике "Лахденпохья – навсегда!", разместила интернет-пользователь Daria Viktorovna. На кадрах виден густой дым, однако не понятно, что именно горит.
В ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" сообщили, что ночью в Лахденпохье горели никем не использовавшиеся строения.
"На улице Спортивной загорелись бесхозные строения. На место выезжали два автомобиля ПЧ-26. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
Причина возгорание пока не установлена.
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