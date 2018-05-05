ВИДЕО: Ночью в центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в ночь на субботу.

Автомобили двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один участник совершал левый поворот на улицу Гоголя., сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Аварию зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

Видеокамера социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.