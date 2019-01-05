ВИДЕО: Новогодний салют в Петрозаводске для тех, кто его не видел

Не смогли сходить в новогоднюю ночь на площадь Кирова и посмотреть салют? У нас есть видео.

Если вы не смогли сходить в новогоднюю ночь на площадь Кирова и посмотреть салют, предлагаем видео, которое прислал наш читатель Геннадий Черепанов.

Кстати, хотим предложить мэру Петрозаводска Ирине Мирошник со следующего года устраивать салют пораньше - не в 3.30, а в час, максимум в два часа утра. Сейчас большинство горожан просто не дожидаются главного новогоднего шоу и ложатся спать.