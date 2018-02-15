ВИДЕО: Новый клип Ольги Бузовой — зрелище "за гранью"

В клипе Бузова не только не изменяет своему сценическому образу развратной девицы, но и демонстрирует новые грани этого амплуа.

Еще по тизеру клипа на песню "Wi-Fi" Ольги Бузовой было понятно, что зрелище россиян ждет нетривиальное. Певица обещала опубликовать свежее видео в День святого Валентина и не подвела. В клипе Бузова не только не изменяет своему сценическому образу развратной девицы, но и демонстрирует новые грани этого амплуа, пишет uznayvse.

В некоторых сценах Бузова позирует перед камерами в корсете и чулках a la "50 оттенков серого", в других — призывно выгибает спину и показывает подошвы туфель на высоченных шпилька.

Наконец, главным героем видеоклипа Ольги стал Джереми Микс — темнокожий американец, прославившийся как "самый красивый преступник в мире".

Редакция узнайвсё.рф уже писала о том, что в новом клипе Бузовой Микс выгулял ее на поводке, пока Ольга вовсю с ним кокетничала. Некоторым людям, присутствовавшим на съемочной площадке, даже показалось, что Джереми Микс шокирован таким поведением своей работодательницы и пытается всячески уклониться от объятий с ней.

Зрелище за гранью добра и зла", так поклонники певческого таланта Ольги прокомментировали ее новое видео.