ВИДЕО: Новый способ борьбы со стрессом набирает популярность в Интернете

Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом — они смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло. О необычном феномене рассказал портал Mashable.

Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками, отмечает РИА Новости.

"Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", — пишет Mashable.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.

"Мы — две девушки из Санкт-Петербурга. У нас есть более 1000 кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", — говорится в описании аккаунта. Хозяйки аккаунта не только нарезают мыло, но и ломают и крошат его.