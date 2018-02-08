Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 08 Февраля 2018

ВИДЕО: Новый способ борьбы со стрессом набирает популярность в Интернете

По теме

Песков сделал интимную татуировку
08.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.02.18 20:00
Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино
08.02.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом — они смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло. О необычном феномене рассказал портал Mashable.

Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками, отмечает РИА Новости.

"Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", — пишет Mashable.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга. На него подписаны около 327 тысяч человек.

"Мы — две девушки из Санкт-Петербурга. У нас есть более 1000 кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", — говорится в описании аккаунта. Хозяйки аккаунта не только нарезают мыло, но и ломают и крошат его. 

По теме

Песков сделал интимную татуировку
08.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.02.18 20:00
Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино
08.02.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию

Аналитика

06.02.2018 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 8
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2018 14:48
Частная жизнь
Захарушка 7
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 6
01.02.2018 17:24
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
Новое
Сегодня 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»