ФОТО и ВИДЕО: Ольга Бузова позирует на морозе в одних трусах

32-летняя ведущая и певица Ольга Бузова устроила очередную провокацию: звезда выложила в Instagram фото и видео, на которых позирует полуобнаженной на фоне заснеженных улиц.

Как отмечает Lady, поклонники неоднозначно восприняли публикации Ольги.

Одни призвали певицу одеться и не мерзнуть на морозе, волнуясь за ее здоровье, другие не поверили, что на снимках позирует сама Бузова, а многие традиционно раскритиковали ее фигуру и желание оголяться перед публикой.