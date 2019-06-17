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Новости. Общество
08:05, 17 Июня 2019
фото: https://vk.com/id419407976

ВИДЕО: Опубликованы кадры экспедиции Парфенчикова на Ладогу

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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал видео об участии в экспедиции на место, где 28 лет назад затонул теплоход "Николай Рерих".

"Ладога – это отдельная планета, которая хранит много тайн. Одну из них мы пытаемся разгадать…" – прокомментировал Парфенчиков опубликованное видео. 

Ранее руководитель республики рассказал о своей роли в экспедиции.

"Я не ограничился ролью зрителя: основной задачей была доставка дайверов к месту погружения, страховка на поверхности и сбор участников после подъема на поверхность. Командная, слаженная работа! - написал Парфенчиков. - Задачей нашего погружения было уточнить детали, которые понадобятся опытным техническим дайверам при проведении поисковых работ на судне в июле. Ведь до сих пор затонувший в шторм в 1991 году на Ладожском озере теплоход остается загадкой. Он был обнаружен спустя 11 лет на глубине 40 метров. Есть версия, что "Николай Рерих" в свой последний рейс с Валаама в Сортавала вывозил архивный фонд Государственного Валаамского музея-заповедника. Есть и другая версия – в трюмах до сих пор находятся ящики с алкоголем из местного сельпо. Но не будем гадать - все это предстоит выяснить профессиональной экспедиции уже через месяц".

 

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Комментарии

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Leopol'd
2019-06-17 09:17:32
Так это все-таки экспедиция губернатора? Водолазы примкнули?
Гость
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