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Новости. Общество
06:40, 13 Марта 2018

ВИДЕО: Осужденный за взятки бывший замминистра труда Карелии Гивий Карапетов помолился в храме на зоне

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Журналисты карельского телевидения запечатлели, как и бывший замминистра труда Гивий Карапетов, отбывающий наказание за взятки, молится в храме на зоне в "девятке".

В Петрозаводске в колонии №9 впервые прошла воскресная архиерейская служба, на которой был и бывший замминистра труда Гивий Карапетов, осужденный на 7,5 лет колонии строгого режима за взятки.

Службу в храме Иона Яшезерского, расположенном на территории исправительной колонии №9 на Птицефабрике, провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

"На службу собрались 70 человек, - рассказал корреспондент "ГТРК Карелия", - именно столько может вместить храм. Служба открывает середину Великого поста. Это время считается наиболее тяжелым для верующих, которые держат пост и ослабевают не только физически, но и духовно. Ободрить и поддержать верующих приехал митрополит Константин. Впервые духовное лицо столь высокого ранга приезжает окормлять заключенных".

Среди заключенных, посетивших службу, был и Гивий Карапетов. Он отбывает наказание в колонии строгого режима №9 с 2015 года.

Напомним, в октябре 2015 года городской суд Петрозаводска приговорил бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова к 7,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 25 млн рублей за получение двух взяток.

По версии следствия, Карапетов получил 300 тысяч рублей от представителя частной фирмы, за оказание содействия в расселении и проживании нанятых этой фирмой иностранцев в подведомственном министерству труда Карелии общежитии.
Кроме того, карельские полицейские выяснили, что чиновник взял и другую взятку в 375 тысяч рублей, за оказание содействия в получении квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.

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