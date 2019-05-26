ВИДЕО: Парфенчиков решил заняться выращиванием кедра

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал высадить в республике сотню кедров и уже начал раздавать семена этих деревьев.

"К юбилею Карелии хотим высадить аллею кедров – 100 деревьев!", - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии прикрепил к посту видео под названием "Пробуем заняться разведением кедра!". На кадрах любительской записи Парфенчиков во время Фестиваля охотничьих традиций раздает желающим семена кедра. В это же время вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов зачитывает собравшимся инструкцию по проращиванию кедровых семян.

"Будем выращивать карельские кедры, специалисты говорят, что приживутся!", - написал Артур Парфенчиков.