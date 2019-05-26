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Новости. Общество
12:50, 26 Мая 2019
фото: ТАСС

ВИДЕО: Парфенчиков решил заняться выращиванием кедра

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал высадить в республике сотню кедров и уже начал раздавать семена этих деревьев.

"К юбилею Карелии хотим высадить аллею кедров – 100 деревьев!", - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии прикрепил к посту видео под названием "Пробуем заняться разведением кедра!". На кадрах любительской записи Парфенчиков во время Фестиваля охотничьих традиций раздает желающим семена кедра. В это же время вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов зачитывает собравшимся инструкцию по проращиванию кедровых семян.

"Будем выращивать карельские кедры, специалисты говорят, что приживутся!", - написал Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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карел
2019-05-26 15:13:08
" Парфенчиков решил заняться выращиванием кедра "
Вот это правильное решение , раз с губернаторством не получается . Правильный выбор , особенно для Карелии .
Андрей Дубенский
2019-05-26 13:51:14
Лучше бы он решил наконец делом заняться. Кедры, они, конечно, приживутся, это не люди...
ЗЫ: Однозначно, пупырушки точно не узор, но они латексные, для лучшей хватки. Накой они внутри?
однозначно
2019-05-26 13:25:39
Сказочный ******* лесовод. А толковый мальчик, которого он везде за собой таскает, лучше бы зачитал Артурчику инструкцию , что пупурышки на рабочих перчатках - это не узор. Они должны быть вовнутрь.
Гость
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