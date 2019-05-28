ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска

На улице Куйбышева в Петрозаводске у пассажирского автобуса отвалилось колесо.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котолром автомобилист запечатлел, как на пересечение ул.Куйбышева и пр.Ленина у пассажирского автобуса отвалилось колесо.