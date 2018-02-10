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Новости. Общество
11:16, 10 Февраля 2018

ВИДЕО: Пенсионер из Карелии спел песню на "Поле чудес" и выиграл внедорожник

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Житель Олонца Николай Кунильский принял участие в шоу на Первом канале, где спел песню про родной город и выиграл автомобиль "Нива-2121".

В эфире Первого канала 9 февраля показали выпуск передачи капитал-шоу "Поле чудес", в котором принял участие житель Олонца Николай Кунильский.

Пенсионер исполнил песню про Олонец, очень удивив своим голосом ведущего Якубовича.

А сделав еще несколько удачных ходов, Николай Кунильский получил шанс выиграть автомобиль. И здесь удача улыбнулась ему, и он стал обладателем внедорожника "Нива-2121".

Несмотря на то, что в финал олончанин не вышел, домой он вернулся с призами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
olonets
2018-02-10 14:46:01
Олончане молодцы! Поздравляю Николая Кунильского!
Гость
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