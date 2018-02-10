ВИДЕО: Пенсионер из Карелии спел песню на "Поле чудес" и выиграл внедорожник

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Житель Олонца Николай Кунильский принял участие в шоу на Первом канале, где спел песню про родной город и выиграл автомобиль "Нива-2121".
В эфире Первого канала 9 февраля показали выпуск передачи капитал-шоу "Поле чудес", в котором принял участие житель Олонца Николай Кунильский.
Пенсионер исполнил песню про Олонец, очень удивив своим голосом ведущего Якубовича.
А сделав еще несколько удачных ходов, Николай Кунильский получил шанс выиграть автомобиль. И здесь удача улыбнулась ему, и он стал обладателем внедорожника "Нива-2121".
Несмотря на то, что в финал олончанин не вышел, домой он вернулся с призами.
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