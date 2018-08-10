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Новости. Общество
11:29, 10 Августа 2018

ВИДЕО: Первый канал показал достопримечательности Карелии

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Ведущие передачи "Доброе утро" побывали в "Киваче" и на Киваче, попили лечебной воды и полюбовались красотами Карелии.

В минувший четверг 9 августа на "Первом" канале в передаче "Доброе утро!" показали "большое карельское путешествие". Ведущие федерального канала приехали в Карелию, чтобы насладиться красотами нашего края.

Первым распахнул свои двери для гостей из Москвы санаторий "Кивач", который расположился в сосновом бору на берегу озера Кончезеро в Кондопожском районе. В санатории ведущих утренней передачи радушно встретили, пообещав, что отсюда они выйдут как огурчики. После комплекса восстановительных процедур путешественников ждал вкусный и полезный завтрак.

Зарядившись энергией, журналисты продолжили путешествие по Карелии.

Они побывали в заповеднике "Кивач", где не смогли удержаться и сделали селфи на фоне одного из самых больших равнинных водопадов России.

Не оставили без внимания и один из первых русских курортов "Марциальные воды": отведали лечебной воды из подземных источников.

На пути в Петрозаводск заехали в "Долину зайцев", выбрали себе ушастого, которого назвали Артемий. Теперь и ведущие Первого канала стали участниками одного из самых креативных проектов Карелии скульптора и резчика по камню Сергея Гапановича.

 

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