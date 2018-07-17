ВИДЕО: Пес снял на камеру, как удирает от хозяина

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В Австралии пес стащил включенную камеру GoPro и стал удирать от хозяина.
Австралиец Дэниель Браун гулял с собакой во дворе своего дома, когда та решила, что настало время поиграть в догоняли. Немецкая овчарка Коби выхватила прикрепленную к палке камеру и понеслась прочь от хозяина, пишет Life.
Погоня продолжалась до тех пор, пока Браун наконец не отнял GoPro у собаки.
Видео: Storyful Rights Management/YouTube.
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