ВИДЕО: Пес снял на камеру, как удирает от хозяина

В Австралии пес стащил включенную камеру GoPro и стал удирать от хозяина.

Австралиец Дэниель Браун гулял с собакой во дворе своего дома, когда та решила, что настало время поиграть в догоняли. Немецкая овчарка Коби выхватила прикрепленную к палке камеру и понеслась прочь от хозяина, пишет Life.

Погоня продолжалась до тех пор, пока Браун наконец не отнял GoPro у собаки.

Видео: Storyful Rights Management/YouTube.