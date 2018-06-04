ВИДЕО: Пешеход пострадал в массовое ДТП в центре Петрозаводска

На улице Гоголя автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мужчину, а после протаранил две припаркованные машины.

ДТП с участием пешехода, легковых автомобилей Lada Priora, Ford Focus, Toyota Avensis и кроссовера Great Wall Hower произошло на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по улице Гоголя вниз. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Гоголя, выйдя на проезжую часть из-за стоящего в колонне перед светофором автомобиля.

После наезда на пешехода Lada выехала влево на полосу встречного движения и врезалась в припаркованные на противоположной стороне улицы Ford и Great Wall Hower. От удара Hower отбросило назад на Toyota.

По предварительной информации, травмирован пешеход.

Транспортные средства получили механические повреждения.