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Новости. Происшествия
18:50, 04 Июня 2018

ВИДЕО: Пешеход пострадал в массовое ДТП в центре Петрозаводска

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На улице Гоголя автомобиль сбил выбежавшего на дорогу мужчину, а после протаранил две припаркованные машины.

ДТП с участием пешехода, легковых автомобилей Lada Priora, Ford Focus, Toyota Avensis и кроссовера Great Wall Hower произошло на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по улице Гоголя вниз. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Гоголя, выйдя на проезжую часть из-за стоящего в колонне перед светофором автомобиля.

После наезда на пешехода Lada выехала влево на полосу встречного движения и врезалась в припаркованные на противоположной стороне улицы Ford и Great Wall Hower. От удара Hower отбросило назад на Toyota.

По предварительной информации, травмирован пешеход.

Транспортные средства получили механические повреждения.

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