ВИДЕО: Пешеход в Петрозаводске бросился под колеса иномарки

На набережной Варкауса автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Сегодня утром, 6 февраля в.08, камера наружного наблюдения запечатлела момент ДТП, как на пересечении набережной Варкаусаи улицы Московская автомобиль Renault сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, в золне видимости пешеходного перехода.

"В результате ДТП травмирован 62-летний пешеход, он госпитализиован с травмами", - сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на ГИБДД.