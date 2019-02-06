ВИДЕО: Пешеход в Петрозаводске бросился под колеса иномарки

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На набережной Варкауса автомобиль сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
Сегодня утром, 6 февраля в.08, камера наружного наблюдения запечатлела момент ДТП, как на пересечении набережной Варкаусаи улицы Московская автомобиль Renault сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, в золне видимости пешеходного перехода.
"В результате ДТП травмирован 62-летний пешеход, он госпитализиован с травмами", - сообщил сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии" со ссылкой на ГИБДД.
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