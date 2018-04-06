ВИДЕО: Пешеходный переход на Новосулажгорской можно преодолеть только вплавь

В Сети появилось видео одного из затопленных пешеходных переходов на улице Новосулажгорская в Петрозаводске.

Жители столицы Карелии продолжают выкладывать в социальных сетях фото и видео "поплывшего" города.

"Жесть. Пешеходный переход, проходите, пожалуйста", - смеется автор видео, проезжавший сегодня по улице Новосулажгорской.

Пройти горожанам здесь точно не удастся. Преодолеть "пешеходник" можно только вплавь.

А на улице Краснофлотской не знают, как попасть в свои дворы и дома. Ни машины, ни пешеходы не могут справиться с рекой, образовавшейся на дороге.

Видео и фото размещены в паблике "ДТП ПТЗ".