ВИДЕО: Пешеходный переход на Новосулажгорской можно преодолеть только вплавь

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В Сети появилось видео одного из затопленных пешеходных переходов на улице Новосулажгорская в Петрозаводске.
Жители столицы Карелии продолжают выкладывать в социальных сетях фото и видео "поплывшего" города.
"Жесть. Пешеходный переход, проходите, пожалуйста", - смеется автор видео, проезжавший сегодня по улице Новосулажгорской.
Пройти горожанам здесь точно не удастся. Преодолеть "пешеходник" можно только вплавь.
А на улице Краснофлотской не знают, как попасть в свои дворы и дома. Ни машины, ни пешеходы не могут справиться с рекой, образовавшейся на дороге.
Видео и фото размещены в паблике "ДТП ПТЗ".
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