ВИДЕО: Петрозаводчане станцевали вальс в ротонде под живую музыку

Танцевальная пара Маша и Саша закружились в вальсе на набережной Петрозаводска под аккомпанемент Ирины Смирновой, которая сыграла на открытом пианино.

В Петрозаводске 19 июля Маша и Саша – танцевальная пара, которая пропагандирует в городе социальные танцы, исполнили танго и вальс под аккомпанемент музыканта Ирины Смирновой, сыгравшей на открытом пианино в ротонде.

Ранее сообщалось, что на набережной Петрозаводска в ротонде появилось пианино, которое установили музыкант и преподаватель консерватории имени Глазунова Ирина Смирнова и мастер, создающий калимба, Виталий Новицкий.

Эти замечательные творческие люди поставили на набережной пианино, чтобы каждый желающий мог сыграть на нем и подарить хорошее настроение петрозаводчанам и гостям города.

Подробнее об открытом пианино в ротонде читайте здесь.