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Новости. Общество
15:45, 17 Июня 2019

ВИДЕО: Петрозаводчанка, которую выселяют из общежития на улицу, попросила защиты у Путина

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Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма. Жильцы записали видеообращение с просьбой о помощи к президенту Путину.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой".

С этим решением суда и пришла пенсионерка Нина в редакцию "Столицы на Онего". Вместе с ней приехала также и Юлия Прокопьева, которой еще только предстоит пройти через суды. Теперь для них перспектива оказаться на улице стала самой настоящей реальностью.

"Выхода никакого нет, - говорит Нина, - от властей помощи тоже нет. Все говорят общими фразами, смысл которых заключается в том, что закон на стороне "Петрозаводскстроя". Мы понимаем, что закон на стороне собственника. Тут к букве закона не придерешься. Но нам-то что делать в такой ситуации? Может, нужно просто, чтобы "Петрозаводскстрой" и власти города или республики сели за круглый стол и попытались найти компромисс, выход? Людям-то что делать? Палатки разбивать? Идти маршем перед мэрией в кастрюли бить?"

"Мы в этом общежитии живем большой семьей, - рассказала Юлия, - и занимаем четыре комнаты, одна из которых в собственности. Я работаю одна, воспитываю 14-летнего сына. Еще со мной живут пожилая мама, брат, дочь, которая должна скоро родить. Денег, которые просят, чтобы комнаты выкупать, у нас нет. Моей семье деваться некуда. Я готова бороться до конца. Я уже обратилась на Прямую линию президента, которая будет 20 июня".

Что еще рассказали пока еще жительницы общежития на ул.Володарского, 44, читайте в статье "Жертвы приватизации".

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