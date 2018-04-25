Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:11, 25 Апреля 2018

ВИДЕО: Петрозаводский травмпункт перестанет работать круглосуточно и в выходные

По теме

В ПСК рассказали, как стать энергетиком
25.04.18 11:12
Учителям Петрозаводска рассказали о традициях мусульман
25.04.18 10:57
Встреча в карельской школе, на которой детям говорили о грехопадении, была инициирована родителями, заявили в Миннаце
25.04.18 10:22
Все новости
Загрузка...

Травмпункт Петрозаводска совсем скоро перестанет работать круглосуточно и в выходные дни, учреждение ожидает реорганизация, сообщает ГТРК "Карелия".

Ночью и в выходные петрозаводчанам с травмой придется обращаться непосредственно в БСМП.

По теме

В ПСК рассказали, как стать энергетиком
25.04.18 11:12
Учителям Петрозаводска рассказали о традициях мусульман
25.04.18 10:57
Встреча в карельской школе, на которой детям говорили о грехопадении, была инициирована родителями, заявили в Миннаце
25.04.18 10:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-04-25 11:00:35
прочитав заголовок - хотел выступить с какими-нибудь "айяяйками"...прослушав репортаж - передумал.
1.если помещение станет шире и лучше после "переезда" в БСМП - только ура!
2.если помощь как была, так и будет 24 часа в сутки - ура!
Ирина
2018-04-25 10:41:57
О молодцы ребята! Больше нечего у нас реорганизовывать. Все для Вас, ЛЮДИ!
gaudealis
2018-04-25 10:24:51
Ищу соинвесторов в новый прибыльный проект: "Бригада экстренной ампутации травмированных конечностей".
Планируется осуществлять удаление петрозаводчанам сломанных/вывихнутых рук и ног (с выездом на дом).
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

24.04.2018 13:27
Тема недели
Алиханов выиграл суд по правам человека 2
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
"Дело о мерседесах" и мини-рынки
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 10
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
19.04.2018 13:51
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:55
Личное мнение
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 9
19.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»