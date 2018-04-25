09:11, 25 Апреля 2018
ВИДЕО: Петрозаводский травмпункт перестанет работать круглосуточно и в выходные
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Травмпункт Петрозаводска совсем скоро перестанет работать круглосуточно и в выходные дни, учреждение ожидает реорганизация, сообщает ГТРК "Карелия".
Ночью и в выходные петрозаводчанам с травмой придется обращаться непосредственно в БСМП.
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