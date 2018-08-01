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Новости. Происшествия
08:20, 01 Августа 2018

ВИДЕО: Пьяного дебошира, повредившего автомобиль в Петрозаводске, разыскивают с конца мая

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В Петрозаводске прохожий не поделил дорогу с автомобилем, дебошира разыскивает полиция с конца мая, сообщает МВД Карелии.

"Камеры видеонаблюдения запечатлели, как 28 мая около 23.00 неизвестный мужчина во дворе дома по улице Сулажгорской повредил автомобиль "Лада Ларгус". Материальный ущерб, причиненный автовладельцу, составил 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ", - говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8-999-094-56-16, 8-911-663-19-50, 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

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