08:20, 01 Августа 2018
ВИДЕО: Пьяного дебошира, повредившего автомобиль в Петрозаводске, разыскивают с конца мая
По теме
Загрузка...
В Петрозаводске прохожий не поделил дорогу с автомобилем, дебошира разыскивает полиция с конца мая, сообщает МВД Карелии.
"Камеры видеонаблюдения запечатлели, как 28 мая около 23.00 неизвестный мужчина во дворе дома по улице Сулажгорской повредил автомобиль "Лада Ларгус". Материальный ущерб, причиненный автовладельцу, составил 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ", - говорится в сообщении.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8-999-094-56-16, 8-911-663-19-50, 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
28.07.2018, 21:20
31.07.2018, 11:58
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
26.07.2018, 12:09
Аналитика
31.07.2018 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Комментарии