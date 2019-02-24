ВИДЕО: Пьяный водитель BMW протаранил толпу в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель, находившийся за рулем BMW X6, вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов, два человека погибли на месте, среди погибших гражданин США.

Видео с инцидентом в воскресенье, 24 февраля, публикует телеканал РЕН ТВ, пишет Лента.ру.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на Невском проспекте возле здания "Невский Плаза". В результате наезда два человека погибли, еще трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, личности погибших уже установлены. Ими оказались 39-летняя жительница Москвы и гражданин США 1978 года рождения.

Водитель BMW не стал скрываться с места аварии и был задержан. Как уточнили в региональном главке МВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Там также добавили, что 30-летний мужчина был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.