ВИДЕО: Пьяный водитель пытался сбежать от ГИБДД в Петрозаводске, но был задержан

Инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя, который катался по центру карельской столицы, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В пятницу вечером в дежурную часть поступило сообщение от петрозаводчанина о нетрезвом водителе. Звонивший сообщил, что в центре города водитель с признаками опьянения сел в Ford Focus и поехал в направлении улицы Дзержинского.

На улице Красная схожий по ориентировке автомобиль попался навстречу инспекторам.

Сотрудники остановили иномарку, водитель вышел, в ходе общения с ним были замечены признаки опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования и бросился бежать, но был задержан.

Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя. В отношения водителя, 1992 года рождения, вынесены постановления об административных правонарушениях, автомобиль перемещен на штрафстоянку.