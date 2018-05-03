ВИДЕО: Под Петрозаводском на трассе бродит голодный лосенок

Недалеко от деревни Падозеро у дороги жители Карелии запечатлели на видео лосенка, который вначале попросил еды, а после сел в автобус с людьми.

В Пряжинском районе, недалеко от деревни Падозеро, что в 23 км от Петрозаводска, у дороги ходит лосенок.

Автомобилисты, останавливающиеся на пикник, запечатлели на видео, как лосенок просил еду, а потом и вовсе сел в автобус.