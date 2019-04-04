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Новости. Происшествия
14:59, 04 Апреля 2019

ВИДЕО: Появились кадры с места страшного пожара в Медвежьегорском районе

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В поселке Ламбасручей из-за заваленного снегом пожарного пирса сгорел многоквартирный жилой дом.

Ранее сообщалось, в минувшую среду 3 апреля в 13.21 в деревне Ламбасручей Медвежьегорского района произошел пожар в жилом двухэтажном 8-квартирном доме. Пожарные тушили огонь больше 5 часов.

Как сообщается в паблике "ОПС Медгора", пожар начался в одной из квартир на первом этаже. Первому подразделению - пожарным из Великой Губы поначалу удалось остановить распространения огня, однако запаса воды в АЦ-30 Газ 66 не хватило для ликвидации пожара. Сразу заправиться водой с пожарного пирса не получилось, так как из-за состояния подъездных путей проехать на пожарный пирс было невозможно, пока подошел трактор и расчистил дорогу, время было упущено, и пожар разгорелся и набрал силу. И хоть впоследствии к месту пожара прибыла вторая автоцистерна из Великой Губы, а также пожарные автомобили из Шуньги и Медвежьегорска, дом сгорел полностью.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало состояние электропроводки. В данном доме проживали в пяти квартирах, еще в две квартиры приезжали на летний период из Петрозаводска.

Видео пожара появилось паблике поселка.

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