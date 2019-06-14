ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает трех мужчин, подозреваемых в краже продуктов
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Мужчин подозреваются в хищении продуктов питания в одном из сетевых магазинов в микрорайоне Сулажгора, сообщили в МВД Карелии.
Одному мужчине на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые. Был одет в темный спортивный костюм, обут в кроссовки, имел солнцезащитные очки.
Другому мужчине на вид 35-40 лет, рост 170 сантиметров. Был одет в зеленую камуфлированную куртку, темные брюки с карманами по бокам, обут в кроссовки черного цвета, имел черную кепку.
Третий – на вид 35 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы темно-русые. Был одет в толстовку темного цвета с белой надписью на груди, синие спортивные брюки, обут в черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о личности мужчин и их местонахождении, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.
Конфиденциальность гарантируется.
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