ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает трех мужчин, подозреваемых в краже продуктов

Мужчин подозреваются в хищении продуктов питания в одном из сетевых магазинов в микрорайоне Сулажгора, сообщили в МВД Карелии.

Одному мужчине на вид 40-45 лет, рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые. Был одет в темный спортивный костюм, обут в кроссовки, имел солнцезащитные очки.

Другому мужчине на вид 35-40 лет, рост 170 сантиметров. Был одет в зеленую камуфлированную куртку, темные брюки с карманами по бокам, обут в кроссовки черного цвета, имел черную кепку.

Третий – на вид 35 лет, рост 180-185 сантиметров, волосы темно-русые. Был одет в толстовку темного цвета с белой надписью на груди, синие спортивные брюки, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчин и их местонахождении, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.

Конфиденциальность гарантируется.