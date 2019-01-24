ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже

Женщину подозревают в краже товара из магазина на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение гражданки, причастной к краже товаров из магазина.

Преступление совершено 4 января в одной из торговых точек на проспекте Ленина.

Полиция просит всех, располагающих любой информацией о подозреваемой, сообщать по телефону: 8-968-180-55-85, 8- 911-426-81-77.

Конфиденциальность гарантируется.