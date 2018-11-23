ВИДЕО: Полиция Петрозаводска ведет розыск подозреваемого в краже денег

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Мужчина на видео подозревается в хищении денег, сообщили в МВД Карелии.
В объектив камеры попал мужчина, подозреваемый в хищении средств у гражданина, снимавшего деньги в банкомате. Инцидент произошел 10 ноября около 5 часов утра.
Полиция устанавливает личность гражданина, запечатленного на видео в синей куртке, возможно, работающего в службе такси.
Сотрудники полиции просят всех, кому известны значимые сведения о мужчине, запечатленном на видеозаписи в синей куртке с капюшоном, сообщать в полицию по телефону: +7-960-214-0371 или (814-2) 755-000, а также 02 (с мобильного – 102).
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