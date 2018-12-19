16:00, 19 Декабря 2018
ВИДЕО: Полиция Пряжинского района разыскивает мужчин, подозреваемых в краже инструментов
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В объектив камеры попали мужчины, подозреваемые в краже набора инструментов в Чалне, сообщили в МВД Карелии.
Камера зафиксировала мужчин, совершивших покупку в "Любимом магазине" в центре поселка. 15 декабря в Чалне была совершена кража инструментов.
Сотрудники полиции разыскивают мужчин. Предположительно, данные граждане передвигаются на автомобиле Audi Q5.
Полиция просит всех, кто располагает значимыми сведениями об указанных лицах и их местонахождении, сообщать информацию по телефону: 8(906) 206 98 95.
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