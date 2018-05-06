ВИДЕО: Послушайте, как тает лед на Онежском озере

Петрозаводчанка записала на видео, как тает лед на Онежском озере.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала видео, на котором запечатлела приход весны в наш город – таяние льда на Онего.

"Если прибавить звук, слышно, как тает лёд на Онежском озере", - написала автор видео в комментарии.