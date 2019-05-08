ВИДЕО: Поздним вечером водитель иномарки сбил мужчину на переходе

Инцидент произошел 7 мая на перекрестке улиц Антонова и Репникова, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 23.20 на перекрёстке ул. Антонова - ул. Репникова водитель автомобилем Ford Focus совершил наезд на 28-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Светофорный объект находился в исправном состоянии, работал в желтом режиме.

Пострадал пешеход. Ему назначено амбулаторное лечение.