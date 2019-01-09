ВИДЕО: Пожарные устроили дрифт в Петрозаводске

Камеры наблюдения запечатлели на Комсомольском проспекте экстремальный разворот пожарной машины.

В минувший вторник 8 января в 16.11 на Комсомольском проспекте камера наружного наблюдения сети "Сампо.ру" запечатлела момент, как пожарная машина входила в поворот, скользя по выпавшему снегу.