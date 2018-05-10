ВИДЕО: Праздничный фейерверк на 9 Мая в Петрозаводске

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День Победы в столице Карелии завершился пятиминутным фейерверком.
Горожане и гости Петрозаводска могли наблюдать торжественные залпы вечером 9 мая на пл.Кирова.
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