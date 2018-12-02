Премьер-министр Карелии назвал проблемы, которые обнаружил в домах для переселенцев

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик осмотрел новостройки для переселенцев в Беломорске.

В воскресенье 2 декабря, 9 часов утра Александр Чепик посетил 105-квартирный дом по ул. Мерецкова в Беломорске, который в ближайшее время будет принят в эксплуатацию, сообщается в паблике "Беломорская трибуна".

В интервью журналистам Александр Чепик перечислил проблемы, которые были обнаружены в новостройках.

"Проблемы с вентиляцией, с качеством постройки, – признался Чепик, - вылезают проблемы, которые не видны за обоями, – люди же работали: кому-то нравится так, кому-то вот этак. Приняли, за обоями не увидели, потом начинает все крошится, плитка начинает отваливаться, обои, но надо отдать должное - все подрядчики у нас идут навстречу, в рамках гарантийных обязательств все недочеты исправляют. В ряде домов до приемки будут переделывать вентиляцию".

Также премьер-министр отметил, что в ряде домов не отапливаются подъезды, от перепада температуры начинают потеть окна - "влага, влага в том числе в квартирах".

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