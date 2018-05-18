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16:22, 18 Мая 2018

ВИДЕО: Прежде всего чиновники должны считаться с интересами населения

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Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Татьяна Богданова в программе "Накипело" рассуждает о причинах невыносимой жары в квартирах жителей республики.

К Татьяне Богдановой неоднократно обращались жители Петрозаводска и Карелии с вопросом: почему, когда на улице фактически лето, в квартирах продолжают греть батареи? Почему же в XXI веке, когда позволяют погодные условия, коммунальщики не могут создать в квартирах нормальный климат?

- Жаркие дни мая сильно омрачили жизнь горожан в их квартирах. Практически во всех обращениях граждан были такие слова: руководство должно принимать не формальные, а свои, самостоятельные решения, - рассказала Татьяна Богданова. – В очередной раз люди оказались заложниками ситуации. Существует постановление правительства Российской Федерации, согласно которому официально отключать отопление следует при сохранении определенных параметров температуры в течение пяти дней. На улице должно быть больше восьми градусов тепла, при этом, по прогнозам синоптиков, такая температура должна сохраняться и в дальнейшие десять дней. Так сложилось, что в Петрозаводске один из дней "выпал" из этой нормы. И пошел обратный отсчет - на целую неделю. То есть получается, в этой ситуации руководство формально соблюдало закон и не приняло самостоятельного решения, от чего пострадали люди. Это, в первую очередь, отразилось на их здоровье, и, что немаловажно, на оплате теплоэнергии, которую можно было сэкономить.

Однако в данном случае чиновники, в принципе, действовали логично: если мы не будем соблюдать закон, то на это обратит внимание прокуратура и прочие надзорные органы и последуют санкции. И формально чиновник прав. При этом люди задыхаются в квартирах. Что же делать ?

- В этой ситуации не сработал Минстрой, - считает Татьяна Богданова. – Прежде всего, мы должны преследовать интересы населения. И в данном случае решения должны приниматься, невзирая на формальности. Здесь нужны инициативы, и надо выходить с этими инициативами. С такой инициативой наша фракция КПРФ обратится в Минстрой и к главе республики.

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