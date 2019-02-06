ВИДЕО: Прохожие спасли петрозаводчанина, бившегося в судорогах на дороге

В Петрозаводске госпитализировали мужчину, который упал на дороге.

В объектив камеры наружного наблюдения попал инцидент, как 5 февраля в 21.45 на улице Калинина, прямо на пешеходном переходе у Сбербанка, мужчине стало плохо.

Он упал на дорогу и забился в судорогах. Проходившие мимо люди вызвали скорую помощь, которая приехала в течение нескольких минут.