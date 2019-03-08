ВИДЕО: Путин поздравил россиянок с 8 марта

Президент страны Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

Владимир Путин записал поздравление, адресованное женщинам России. Ролик продолжительностью три с половиной минуты опубликован в Сети.

"Трудно представить историю развития нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни, вам подвластны практически все профессиональные высоты. Достигать успехов - в характере наших женщин", - сказал Путин.