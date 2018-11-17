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Новости. Политика
21:45, 17 Ноября 2018
фото: kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

ВИДЕО: Путин зашел в аптеку проверить, если ли там дешевые лекарства, и бабушка его не узнала

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Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге зашёл в аптеку.

"А мы думали, что вы приболели. Уже начали беспокоиться", - сказали ему люди у входа.

"Нет, что вы. Слава Богу, я здоров", - ответил им президент.

"Мы тут рядышком совещались, захотели к вам зайти", - объяснил Владимир Путин сотрудникам аптеки.

По словам главы государства, он хотел удостовериться в наличии необходимого набора препаратов по доступным ценам в свободной продаже. 

Кстати, похоже, что бабушка у кассы Путина не узнала. Во всяком случае, она продолжила как ни в чем не бывало разговаривать с провизором. 

 

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Комментарии

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goo
2018-11-17 22:11:47
Можно было дождаться, пока бабушка свои лекарства купит. Но у нас не Европа.
Маузер
2018-11-17 22:05:59
Один раз зашёл, а миллионы людей в каждый день "травятся" лекарствами....
А вот на Камчатке уже отряды самообороны создают против коллекторов,которым ...утинцы хотят разрешить выбивать долги по ЖКХ...!!! У нас огромный силовой аппарат,с большими зарплатами ,а кое-кто обращаются к полу-бандитам!!!???Так может действительно всех разогнать и жить дальше по понятиям, и без Конституции?как предложил кто-то с Камчатки....есть в интернете статья про Камчатку...
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