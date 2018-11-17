ВИДЕО: Путин зашел в аптеку проверить, если ли там дешевые лекарства, и бабушка его не узнала

Владимир Путин после совещания по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге зашёл в аптеку.

"А мы думали, что вы приболели. Уже начали беспокоиться", - сказали ему люди у входа.

"Нет, что вы. Слава Богу, я здоров", - ответил им президент.

"Мы тут рядышком совещались, захотели к вам зайти", - объяснил Владимир Путин сотрудникам аптеки.

По словам главы государства, он хотел удостовериться в наличии необходимого набора препаратов по доступным ценам в свободной продаже.

Кстати, похоже, что бабушка у кассы Путина не узнала. Во всяком случае, она продолжила как ни в чем не бывало разговаривать с провизором.