ВИДЕО: "Рядом со мной был парень по имени Игорь, по его лицу я догадался, что он был мертв"

Новые подробности гибели детей на Сямозере выяснились в суде – представители прокуратуры Карелии зачитали показания выживших участников смертельного похода.

Дети, вышедшие в водный поход на Сямозере в 2016 году, могли добраться до берега, но по приказу взрослых развернулись и поплыли обратно в бушующее озеро. А руководитель запретил им звонить в службы спасения.

Новые подробности трагедии выяснились на заседании Петрозаводского городского суда, сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

Ранее "Столица на Онего" опубликовала хронологию событий, предшествовавших трагедии.