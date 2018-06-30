ВИДЕО: Родители выпускников из поселка Ляскеля в Карелии записали креативный клип

Мамы и папы вчерашних старшеклассников приехали в школу на бульдозере, чтобы необычно поздравить своих детей.

Родители выпускников в поселке Ляскеля Питкярантского района сняли 20-минутный фильм-поздравление для своих детей.

Видео опубликовано в паблике Новая Ладога. Питкяранта.

По сюжету мамы местных школьников оставляют все свои дела и решают отправиться на выпускной. Однако родительская группа опаздывает на автобус. Тогда родители «похищают» бульдозер и отправляются на нем в учебное заведение.

Оставшаяся часть ролика посвящена поздравлениям выпускников, которым родители советуют быть спортивными, модными, везучими и решительными.

В финале ролика родители исполнили танец во дворе учебного заведения.