12:49, 30 Июня 2018
ВИДЕО: Родители выпускников из поселка Ляскеля в Карелии записали креативный клип
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Мамы и папы вчерашних старшеклассников приехали в школу на бульдозере, чтобы необычно поздравить своих детей.
Родители выпускников в поселке Ляскеля Питкярантского района сняли 20-минутный фильм-поздравление для своих детей.
Видео опубликовано в паблике Новая Ладога. Питкяранта.
По сюжету мамы местных школьников оставляют все свои дела и решают отправиться на выпускной. Однако родительская группа опаздывает на автобус. Тогда родители «похищают» бульдозер и отправляются на нем в учебное заведение.
Оставшаяся часть ролика посвящена поздравлениям выпускников, которым родители советуют быть спортивными, модными, везучими и решительными.
В финале ролика родители исполнили танец во дворе учебного заведения.
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