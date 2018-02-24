ВИДЕО: Салют в Петрозаводске в День защитника Отечества

Прогремевший в Петрозаводске салют в честь Дня защитника Отечества был снят на видео

Жители Петрозаводска могли понаблюдать за салютом на набережной Онежского озера.

Как ранее сообщали в администрации города, для столицы Карелии был подготовлен фейерверк по специальному сценарию для городов воинской славы, со специальным пиротехническим рисунком.