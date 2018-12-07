ВИДЕО: Сгорел дом юмориста Николая Бандурина

Артист эстрады Николай Бандурин и его семья лишились дома в подмосковном поселке Костино. Не удалось спасти питомцев: собаку и двух котов.

"Московский комсомолец" пишет, что пожар произошел около 13.00. Внезапно в коттедже (он кирпичный, а внутри обшит деревом) отключилось электричество – выбило щиток. Этот дом был возведен 15 лет назад, его площадь 200 "квадратов".

Жена юмориста Марина тут же позвонила электрику, чтобы он пришел и устранил неисправность. Но нанести визит специалисты не успели – дом загорелся. Очаг находился на чердаке, где шла проводка. Дело в том, что 6 декабря была оттепель, и из-за прохудившейся кровли, на ремонт которой копила семья, вода попала на провода и тотчас возник пожар.

Марина обожгла руки, надышалась угарным газом. Она доставлена в Пушкинскую городскую больницу. У Николая обожжена спина. Больше из членов семьи никто не пострадал. Бандурин опубликовал видео горяшего дома в соцсети и написал комментарий: "Горит мой дом. Все живы. Ура".