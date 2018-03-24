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Новости. Общество
09:42, 24 Марта 2018

ВИДЕО: Школьник из Петрозаводска покинул проект "Голос. Дети"

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Вадим Якушев - 14-летний школьник из столицы Карелии не смог пройти в следующий этап конкурса проекта "Первого канала" "Голос. Дети".

В минувшую пятницу 23 марта на "Первом канале" состоялся эфир программы "Голос. Дети". В проекте принимает участие ученик Финно-угорской школы Петрозаводска Вадим Якушев, прошедший ранее во второй тур.

На этот раз Вадим выступал не один, а в группе из трех человек. Тройка, в состав которой вошли Вадим Якушев, Тали Купер и Никита Белько, исполнила песню Cryin’ группы Aerosmith.

После выступления Баста сказал, что «это был настоящий рок-н-ролл в лучшем его проявлении, во всех возможных смыслах, и подачей... То есть, музыка исчезла в какой-то момент, и мы слышали только ваши голоса, это самое главное. Это было просто очень мощно, очень громадно, и я бы с удовольствием сходил на ваш концерт! Спасибо большое, низкий поклон и аплодисменты!"

Похвалила ребят и Пелагея, вспомнив, что когда-то, во времена ее молодости песня Cryin’ группы Aerosmith была хитом.

Сложный выбор должен был сделать Валерий Меладзе, назвав имя того, кто пройдет в следующий тур.

"Вы просто восхитительны, сказал Меладзе, - я долго мучился, чтобы определить. Из этой тройки в следующий раунд "Песня на вылет" со мной пойдет Тали Купер".

Таким образом, Вадим Якушев покинул проект, поблагодарив всех организаторов.

"Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам проекта, - произнес Вадим, - я получил возможность проявить себя. Конечно же, хотелось бы пройти, но повернулось все по-другому".

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