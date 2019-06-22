ВИДЕО: Следком Карелии разыскивает мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении

Камера запечатлела мужчину у дома №5 по ул. Державина, сообщили в Следкоме Карелии.

Устанавливается личность мужчины, возможно, причастного к совершению особо тяжкого преступления, который запечатлён 9 февраля на видеозаписи у дома №5 по ул. Державина.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, Следком Карелии просим сообщать по телефонам: 78-05-81, 73-93-64, 73-94-94, 73-93-73.